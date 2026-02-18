СМИ: Россия начала запускать FPV-дроны с материнских беспилотных платформ

Издание РБК-Украина сообщает, что советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов в соцсети Х опубликовал видео запуска с российской «Герберы» FPV-дронов. Он отметил, что теперь это подтвержденная информация, а не слухи, и указал на заводские крепления для переноски FPV-дронов на российских БПЛА «Молния» и «Гербера».
«Сегодня у меня есть первое видеоподтверждение того, что FPV-системы были установлены на “Шахиды”. Я знаю, что “Шахиды” могут нести два FPV-дрона», — написал он.
В сентябре 2025 года сообщалось, что на обломках одного из российских беспилотников «Герань» впервые было обнаружено оборудование, позволяющее преобразовать его в формат FPV-дрона, утверждает украинское издание.
Американский журнал Forbes, в свою очередь, поясняет, что российские «Герберы» начали переносить небольшие дроны-камикадзе для нанесения ударов по территории Украины далеко от линии фронта.
По сведениям издания, «Герберы» весят около 18 килограммов, их каркас выполнен из фанеры, а корпус — из пенопласта. На БПЛА якобы установлен китайский двигатель DLE60 и стандартная электроника. Максимальная дальность полета составляет около 650 километров. По оценкам экспертов, стоимость одной «Герберы» составляет всего 2000 долларов.
Дмитрий Кузякин, российский специалист в области производства БПЛА военного назначения, объяснил новую тактику российских военных тем, что такой крупный беспилотник, как «Герань» или «Гербера», является менее маневренным и не может поразить вражескую цель, например, в блиндаже или цель в движении, тогда как небольшие FPV-дроны могут залететь в окно дома или поразить одинокую цель в поле или на дороге.
Эксперт по беспилотным летательным аппаратам Александр Степанов также предположил, что сброшенные с материнских платформ дроны будут обладать повышенным уровнем искусственного интеллекта и самостоятельно принимать решения, устраняя необходимость в непрерывной связи с оператором.