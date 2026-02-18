Ричмонд
СМИ: Россия начала запускать FPV-дроны с материнских беспилотных платформ

Российские военные начали использовать материнские беспилотники для доставки FPV-дронов, пишут украинские и американские СМИ.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Издание РБК-Украина сообщает, что советник Министерства обороны Украины Сергей Бескрестнов в соцсети Х опубликовал видео запуска с российской «Герберы» FPV-дронов. Он отметил, что теперь это подтвержденная информация, а не слухи, и указал на заводские крепления для переноски FPV-дронов на российских БПЛА «Молния» и «Гербера».

По мнению Бескрестнова, который считается экспертом по радиоэлектронной борьбе, для Украины это «плохой знак», так как украинской системе ПВО это сулит «новые риски».

«Сегодня у меня есть первое видеоподтверждение того, что FPV-системы были установлены на “Шахиды”. Я знаю, что “Шахиды” могут нести два FPV-дрона», — написал он.

В сентябре 2025 года сообщалось, что на обломках одного из российских беспилотников «Герань» впервые было обнаружено оборудование, позволяющее преобразовать его в формат FPV-дрона, утверждает украинское издание.

Американский журнал Forbes, в свою очередь, поясняет, что российские «Герберы» начали переносить небольшие дроны-камикадзе для нанесения ударов по территории Украины далеко от линии фронта.

То есть теперь, как пишет Forbes, Россия может наносить удары с предельной точностью в любом месте Украины.

По сведениям издания, «Герберы» весят около 18 килограммов, их каркас выполнен из фанеры, а корпус — из пенопласта. На БПЛА якобы установлен китайский двигатель DLE60 и стандартная электроника. Максимальная дальность полета составляет около 650 километров. По оценкам экспертов, стоимость одной «Герберы» составляет всего 2000 долларов.

Дмитрий Кузякин, российский специалист в области производства БПЛА военного назначения, объяснил новую тактику российских военных тем, что такой крупный беспилотник, как «Герань» или «Гербера», является менее маневренным и не может поразить вражескую цель, например, в блиндаже или цель в движении, тогда как небольшие FPV-дроны могут залететь в окно дома или поразить одинокую цель в поле или на дороге.

По его словам, беспилотник-носитель обеспечивает оператору малой авиации возможность уничтожить несколько целей, причем в случае промаха в первый раз у дроновода будет возможность запустить следующий дрон с материнской платформы.

Эксперт по беспилотным летательным аппаратам Александр Степанов также предположил, что сброшенные с материнских платформ дроны будут обладать повышенным уровнем искусственного интеллекта и самостоятельно принимать решения, устраняя необходимость в непрерывной связи с оператором.

