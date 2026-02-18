СМИ: Россия начала запускать FPV-дроны с материнских беспилотных платформ

Дмитрий Кузякин, российский специалист в области производства БПЛА военного назначения, объяснил новую тактику российских военных тем, что такой крупный беспилотник, как «Герань» или «Гербера», является менее маневренным и не может поразить вражескую цель, например, в блиндаже или цель в движении, тогда как небольшие FPV-дроны могут залететь в окно дома или поразить одинокую цель в поле или на дороге.