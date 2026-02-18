Ричмонд
Залужный обвинил Зеленского в провале контрнаступления ВСУ в 2023 году

Контрнаступление украинской армии в 2023 году провалилось, потому что президент Владимир Зеленский не выделил необходимые ресурсы, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью Associated Press.

Источник: AP 2024

Он рассказал, что разрабатывал план при содействии партнеров по НАТО. Он заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для взятия под контроль части Запорожской области, где расположена ЗАЭС, а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это отрезало бы путь снабжение Крыма российской армией, полагали в Киеве.

Для успеха требовалось «масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность», сказал Залужный. Вместо этого, по его словам, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их наступательную мощь.

Сам Зеленский в декабре 2023-го говорил, что контрнаступление ВСУ не достигло намеченных результатов, потому что Украина не получила всего необходимого оружия от западных союзников, а размер ее вооруженных сил не позволяет наступать быстро.

Контрнаступление ВСУ началось в июне того же года. Западные страны и Украина признавали, что оно идет медленно. Зеленский объяснял это сложностями на поле боя и укрепленными линиями обороны России. По его словам, хотелось бы начать контрнаступление намного раньше, но для этого Киеву нужно было западное оружие.

Основная часть украинского наступления проходила пешком, отмечал Кирилл Буданов, занимавший в то время пост главы ГУР Минобороны Украины. Уже в ноябре Залужный объявил, что боевые действия зашли в тупик.

Москва также неоднократно называла украинское контрнаступление в 2023-м провальным. В Минобороны сообщали, за полгода ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

