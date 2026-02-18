ВКС России ударили трехтонной бомбой ФАБ-3000 по позициям ВСУ под Покровском. Видео

Российская авиация нанесла сокрушительный удар по позициям украинских войск на Покровском направлении. Для уничтожения укреплений противника ВКС применили одну из своих самых мощных авиабомб ФАБ-3000. Видео объективного контроля опубликовал телеграм-канал «Сибирское объединение».
На кадрах запечатлен момент прилета боеприпаса по расположению 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. После попадания бомбы происходит мощнейший взрыв, ударная волна от которого накрывает значительную площадь, полностью разрушая укрепления и строения.
ФАБ-3000 — это фугасная авиационная бомба весом три тонны. В последнее время они оснащаются универсальным модулем планирования и коррекции, который позволяет поражать цели с высокой точностью, не входя в зону действия ПВО противника.