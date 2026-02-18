Утром 18 февраля над Волгоградской областью уничтожили 1 БПЛА

В Волгоградской области жители дважды за сутки получили сообщения о беспилотной опасности. Утром 18 февраля 2026 года ее отменили, но в скором времени объявили снова. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, ПВО пришлось поработать: в период с 8.00 до 14.00 18 февраля над регионом сбили один вражеский беспилотник.
Всего за это время в стране уничтожили 52 БПЛА самолетного типа. Самое большое число дронов ВСУ направили на Брянскую область — 32 беспилотника.
