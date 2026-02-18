Ричмонд
САУ «Пион» уничтожила замаскированное орудие ВСУ под Северском. Видео

Минобороны показало работу расчета 203-мм самоходной пушки «Пион» под Северском. Артиллеристы группировки «Юг» прямым попаданием уничтожили замаскированное орудие ВСУ.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили замаскированную огневую позицию украинских формирований на Северском направлении. Видео удара, нанесенного из 203-миллиметровой самоходной пушки «Пион», публикует пресс-служба Минобороны.

Спрятаное в лесополосе вражеское орудие обнаружил расчет разведывательного беспилотника. Получив точные координаты, артиллеристы 2-й отдельной артбригады нанесли открыли огонь, и в результате прямого попадания позиция ВСУ была уничтожена.

Как пояснил старший офицер батареи с позывным «Гарик», в настоящее время расчеты «Пионов» сосредоточены преимущественно на контрбатарейной борьбе. Благодаря дальности стрельбы до 47 километров, эти орудия эффективно поражают артиллерию и тыловые объекты противника на значительном удалении.