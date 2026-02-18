САУ «Пион» уничтожила замаскированное орудие ВСУ под Северском. Видео

Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили замаскированную огневую позицию украинских формирований на Северском направлении. Видео удара, нанесенного из 203-миллиметровой самоходной пушки «Пион», публикует пресс-служба Минобороны.
Спрятаное в лесополосе вражеское орудие обнаружил расчет разведывательного беспилотника. Получив точные координаты, артиллеристы 2-й отдельной артбригады нанесли открыли огонь, и в результате прямого попадания позиция ВСУ была уничтожена.
Как пояснил старший офицер батареи с позывным «Гарик», в настоящее время расчеты «Пионов» сосредоточены преимущественно на контрбатарейной борьбе. Благодаря дальности стрельбы до 47 километров, эти орудия эффективно поражают артиллерию и тыловые объекты противника на значительном удалении.