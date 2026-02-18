САУ «Пион» уничтожила замаскированное орудие ВСУ под Северском. Видео

Как пояснил старший офицер батареи с позывным «Гарик», в настоящее время расчеты «Пионов» сосредоточены преимущественно на контрбатарейной борьбе. Благодаря дальности стрельбы до 47 километров, эти орудия эффективно поражают артиллерию и тыловые объекты противника на значительном удалении.