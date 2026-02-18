Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над регионами РФ за шесть часов сбили 120 БПЛА

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Силы ПВО за 6 часов перехватили и уничтожили 120 украинских беспилотников над регионами России, из них 81 — над Брянской областью, сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«18 февраля т. г. в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 81 БПЛА — над территорией Брянской области, 22 БПЛА — над территорией Смоленской области, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 5 БПЛА — над территорией Новгородской области, 2 БПЛА — над территорией Тверской области, 2 БПЛА — над территорией Московского региона, 2 БПЛА — над территорией Калужской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше