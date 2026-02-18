Над регионами РФ за шесть часов сбили 120 БПЛА

«18 февраля т. г. в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 81 БПЛА — над территорией Брянской области, 22 БПЛА — над территорией Смоленской области, 5 БПЛА — над территорией Курской области, 5 БПЛА — над территорией Новгородской области, 2 БПЛА — над территорией Тверской области, 2 БПЛА — над территорией Московского региона, 2 БПЛА — над территорией Калужской области, 1 БПЛА — над территорией Белгородской области», — сообщили в военном ведомстве.
