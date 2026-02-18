Силы ПВО за шесть часов сбили 120 дронов ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 120 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов. Об этом в среду, 18 февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.
81 украинский дрон был уничтожен над территорией Брянской области, 22 беспилотника — над Смоленский областью. По пять БПЛА сбили над территориями Курской и Новгородской областей. Также беспилотники были ликвидированы над Тверской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.
Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО сбили 43 дрона ВСУ над регионами России в ночь на 18 февраля.