Силы ПВО за шесть часов сбили 120 дронов ВСУ над регионами России

ВСУ в течение шести часов попытались атаковать дронами восемь регионов России.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 120 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов. Об этом в среду, 18 февраля, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 120 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

81 украинский дрон был уничтожен над территорией Брянской области, 22 беспилотника — над Смоленский областью. По пять БПЛА сбили над территориями Курской и Новгородской областей. Также беспилотники были ликвидированы над Тверской, Калужской, Белгородской областями и Московским регионом.

Ранее KP.RU сообщал, что российские силы ПВО сбили 43 дрона ВСУ над регионами России в ночь на 18 февраля.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
