Корвет «Стойкий» Балтийского флота прибыл в иранский порт Бандар-Аббас

Российский корвет «Стойкий» прибыл в иранский порт Бандар-Аббас в Ормузском проливе в преддверии военно-морских учений в Оманском заливе с участием ВМС Ирана и КСИР.

Как сообщили в Министерстве обороны РФ, корвет «Стойкий» и ВМС Ирана провели совместные маневры в Оманском заливе.

В Telegram-канале ведомства указано, что российские и иранские моряки синхронизировали действия для обеспечения безопасности гражданского судоходства.

«В порту Ирана Бендер-Аббас наш экипаж пополнил запасы топлива, воды и продовольствия, а также принял участие в совместных протокольных мероприятиях», — сообщили в Минобороны.

Напомним, что 19 февраля планируется проведение совместных военно-морских учений России и Ирана в Оманском заливе и на севере Индийского океана. Учения пройдут в Бандар-Аббасе на базе Первого имаматского округа ВМС сухопутных войск Ирана. Основная цель мероприятий — укрепление безопасности и устойчивого морского взаимодействия.

