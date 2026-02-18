Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

DeepState: командованию ВСУ нужно перестать мечтать о контрнаступлении

В рядах ВС Украины катастрофически не хватает личного состава, заявил сооснователь украинского ресурса Роман Погорелый.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь украинского военно-аналитического ресурса DeepState Роман Погорелый заявил, что командование ВСУ должно оставить мечты о контрнаступлении, так как сегодня у украинской армии на этого нет ни сил, ни ресурсов.

«Хватит говорить о наступлениях. Вот не можем мы сегодня наступать, не можем. Даже если получится, мы не можем удержать. Курск это показал», — заявил он на распространенном в Сети видео.

Погорелый напомнил, что ВСУ не смогли удержать курское приграничье «даже при гениальных планах наступательных действий».

На сегодняшний день в ВСУ катастрофически не хватает личного состава, в армии нет людей, чтобы держать оборону, сказал он. Погорелый считает, что украинскому командованию сейчас необходимо направить усилия на то, чтобы не терять своих людей, накапливать и применять ресурсы.

Ранее журналисты китайского издания Sohu в статье, которую перевел aif.ru, сообщили, что все элитные подразделения Вооруженных сил Украины под Харьковом потеряли боеспособность, украинская армия столкнулась с серьезной нехваткой личного состава, особенно среди штурмовиков.