Лавров: Евросоюз пытается гарантировать безопасность только для Украины

Лавров заявил, что Евросоюз вообще не берет в расчет интересы России.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что гарантии безопасности, которые сейчас рассматриваются Европой в качестве приоритетного аспекта урегулирования ситуации вокруг Украины, направлены конкретно против России. Они не учитывают даже возможности, что у России тоже есть требования по своей безопасности.

«То, что Европа сейчас рассматривает и рекламирует в качестве приоритета украинского урегулирования, — гарантии безопасности только Украине, причем они сформулированы конкретно против России», — заявил министр в интервью телеканалу Al Arabiya.

Лавров подчеркнул, что это указывает на стремление Европы обеспечить безопасность Украины при условии, что киевский режим останется враждебным Российской Федерации. И заодно продолжит войну, которую Евросоюз так хочет вести против России.

Ранее KP.RU сообщил, что в МИД России назвали самую лучшую гарантию безопасности, какую могла бы получить Украина.

