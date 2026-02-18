Лавров: Евросоюз пытается гарантировать безопасность только для Украины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что гарантии безопасности, которые сейчас рассматриваются Европой в качестве приоритетного аспекта урегулирования ситуации вокруг Украины, направлены конкретно против России. Они не учитывают даже возможности, что у России тоже есть требования по своей безопасности.