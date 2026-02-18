Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что гарантии безопасности, которые сейчас рассматриваются Европой в качестве приоритетного аспекта урегулирования ситуации вокруг Украины, направлены конкретно против России. Они не учитывают даже возможности, что у России тоже есть требования по своей безопасности.
«То, что Европа сейчас рассматривает и рекламирует в качестве приоритета украинского урегулирования, — гарантии безопасности только Украине, причем они сформулированы конкретно против России», — заявил министр в интервью телеканалу Al Arabiya.
Лавров подчеркнул, что это указывает на стремление Европы обеспечить безопасность Украины при условии, что киевский режим останется враждебным Российской Федерации. И заодно продолжит войну, которую Евросоюз так хочет вести против России.
