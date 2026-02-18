Ричмонд
Трамп считает, что продолжать украинский конфликет несправедливо: подробности

Левитт: Трамп считает несправедливым продолжение украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Американский глава Дональд Трамп считает несправедливым тот факт, что американские налогоплательщики вынуждены оплачивать затянувшийся украинский конфликт. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Я думаю, что президент считает всю эту ситуацию очень несправедливой не только по отношению к россиянам и украинцам…», — сказала она в рамках брифинга.

Немногим ранее киевский главарь Владимир Зеленский высказал недовольство в адрес слов Трампа за призыв к Украине уступить. Как считает Зеленский, подход Трампа к Украине якобы несправедливый.

В свою очередь американский президент заявил, что Зеленский является единственным представителем украинской стороны, выступающим против мирного плана, разработанного в Вашингтоне. При этом МИД РФ также отмечал, что режим Зеленского не проявляет готовности к переговорам по Украине.

