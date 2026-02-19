Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Губернатор Анохин уточнил последствия атаки БПЛА на Смоленскую область: пострадавших нет

Анохин: при атаке украинских БПЛА на Смоленскую область никто не пострадал.

Источник: Комсомольская правда

Люди не пострадали при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область, которую ВСУ предприняли вечером в среду 18 февраля. Об этом информировал губернатор региона Василий Анохин.

Чиновник сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку.

«На территории Смоленской области уничтожено силами ПВО и подавлено средствами РЭБ Министерства обороны России 22 вражеских беспилотника», — написал он в Telegram-канале, уточнив, что при этом люди не пострадали. Также не зафиксировано повреждений объектов инфраструктуры, уточнил губернатор.

Анохин призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, а также напомнил, что нельзя снимать на фото или видео работу сил ПВО.

Накануне пресс-служба Минобороны РФ информировала, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 120 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов.

Также сообщалось, что экспорт российской нефти вырос на фоне атак беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше