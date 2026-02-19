Губернатор Анохин уточнил последствия атаки БПЛА на Смоленскую область: пострадавших нет

Люди не пострадали при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область, которую ВСУ предприняли вечером в среду 18 февраля. Об этом информировал губернатор региона Василий Анохин.
Чиновник сообщил, что российские силы ПВО отразили атаку.
«На территории Смоленской области уничтожено силами ПВО и подавлено средствами РЭБ Министерства обороны России 22 вражеских беспилотника», — написал он в Telegram-канале, уточнив, что при этом люди не пострадали. Также не зафиксировано повреждений объектов инфраструктуры, уточнил губернатор.
Анохин призвал жителей региона соблюдать меры безопасности, а также напомнил, что нельзя снимать на фото или видео работу сил ПВО.
Накануне пресс-служба Минобороны РФ информировала, что российские средства противовоздушной обороны уничтожили 120 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России в течение шести часов.
Также сообщалось, что экспорт российской нефти вырос на фоне атак беспилотников ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам.