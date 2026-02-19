Украинский чиновник Субботенко объяснил появление у него $653 тыс наличными: виновата бабушка

Субботенко рассказал, что деньги заработали его бабушка и дедушка, у которых якобы были деловые связи за рубежом. При этом журналисты выяснили, что бабушка чиновника не занималась предпринимательством, а всю жизнь работала в государственной сфере, причём на низовых должностях.