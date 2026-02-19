Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинский чиновник Субботенко объяснил появление у него $653 тыс наличными: виновата бабушка

Украинский чиновник Субботенко нашёл $653 тыс в гараже умершей бабушки.

Источник: Комсомольская правда

Украинский чиновник объяснил наличие у него крупной суммы в валюте тем, что нашёл деньги в гараже давно умершей бабушки. Историю рассказало украинское издание 368.media.

Речь идёт о врио председателя Государственной экологической инспекции Украины Александре Субботенко. Чиновник в 2024 году задекларировал 653 тыс долларов наличными и объяснил это антикоррупционному ведомству НАПК тем, что деньги якобы находились в гараже на даче, которую он получил по наследству от бабушки. Женщина умерла в 2020 году.

Субботенко рассказал, что деньги заработали его бабушка и дедушка, у которых якобы были деловые связи за рубежом. При этом журналисты выяснили, что бабушка чиновника не занималась предпринимательством, а всю жизнь работала в государственной сфере, причём на низовых должностях.

Ранее евродепутат призвала прекратить финансирование Украины, так как коррупция в этой стране стала «бездонной пропастью».

В ЕК также заявили, что Киеву нужно продолжать бороться с коррупцией ради вступления в ЕС.

Тем временем на Украине появились новые схемы коррупции в сферах, связанных с конфликтом.