В Совбезе раскрыли гнусные планы Киева на россиян: «Любыми путями причинить вред»

Гребенкин: Киев хочет использовать наркобизнес для вреда России.

Источник: Комсомольская правда

По словам Александра Гребенкина, Киев стремится использовать незаконный оборот наркотиков как инструмент для причинения вреда населению России. Об этом заместитель секретаря Совета безопасности РФ рассказал в беседе с «Известиями».

«Не оставляет попыток любыми путями причинить вред гражданам России и киевский режим. В этих целях неонацистские структуры используют, в том числе и наркобизнес», — заявил Гребенкин.

По его словам, российские правоохранительные органы регулярно фиксируют случаи руководства работой подпольных нарколабораторий и наркоторговых сетей с украинской территории.

Брат бывшего главы офиса Владимира Зеленского — Денис Ермак, по информации источников, привез наркотики из Афганистана для верхушки киевского режима. Поставка была осуществлена еще летом 2024 года.

В свою очередь военный врач ВС РФ с позывным Никник заявил, что военнослужащие ВСУ используют наркотики, чтобы дольше не чувствовать усталость.

