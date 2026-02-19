Ричмонд
Губернатор: В Великих Луках атака БПЛА, загорелся резервуар с нефтепродуктами

В Псковской области идет атака БПЛА на гражданскую инфраструктуру.

Источник: Комсомольская правда

В городе Великие Луки беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Экстренные службы работают в усиленном режиме, заявил глава Псковской области Михаил Ведерников.

«Идет атака БПЛА на объекты гражданской инфраструктуры в городе Великие Луки, просьба не подходить к окнам, если вы находитесь на улице, укройтесь в ближайшем здании или помещении», — написал Ведерников в MAX.

По данным Министерства обороны РФ, силы ПВО за 6 часов 18 февраля сбили 120 дронов ВСУ над регионами России. Наибольшее количество беспилотников — 81 — было сбито над Брянщиной. Над Смоленской областью уничтожено 22 дрона. По пять БПЛА ликвидировано в небе над Курской и Новгородской областями. Также атаки отражены в Тверской, Калужской, Белгородской областях и Подмосковье.

При этом губернатор Василий Анохин ранее сообщил, что при атаке украинских БПЛА на Смоленскую область никто не пострадал.

