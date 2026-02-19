Ричмонд
Марочко: ВС РФ расширяют зону контроля на участке Зализничное — Цветковое

ЛУГАНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Российские бойцы, действуя на западе Гуляйполя, планомерно расширяют зону контроля на участке Зализничное — Цветковое в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«Мои предположения о ближайшей положительной информации на западе Гуляйполя подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации: наши военнослужащие действуют на участке Зализничное — Цветковое, развивают успех, действуют также по направлению населенного пункта Верхняя Терса. И как результат таких положительных действий, — освобождение населенного пункта Криничное, где положительная ситуация продолжает развиваться», — сказал он.

18 февраля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Криничного Запорожской области.