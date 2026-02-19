Марочко: ВС РФ расширяют зону контроля на участке Зализничное — Цветковое

«Мои предположения о ближайшей положительной информации на западе Гуляйполя подтвердили в Министерстве обороны Российской Федерации: наши военнослужащие действуют на участке Зализничное — Цветковое, развивают успех, действуют также по направлению населенного пункта Верхняя Терса. И как результат таких положительных действий, — освобождение населенного пункта Криничное, где положительная ситуация продолжает развиваться», — сказал он.