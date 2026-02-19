Ричмонд
Дрозденко: Несколько БПЛА уничтожены в Киришском районе Ленобласти

Российские силы ПВО отражают атаку беспилотников в Ленобласти, люди не пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских БПЛА в Ленобласти в ночь на четверг 19 февраля. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Силами ПВО несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе», — написал он в Telegram-канале.

Чиновник добавил, что люди при этом не пострадали, также не зафиксировано разрушений или повреждений наземных объектов.

Накануне губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о последствиях атаки БПЛА в регионе. Он сообщил, что люди не пострадали при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область, при этом 22 дрона были уничтожены.

Тем временем в городе Великие Луки беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

