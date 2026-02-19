Россия вступила в спецоперацию для построения равноправного многополярного мира, и у Запада не вышло повторить с ней балканский сценарий. Об этом заявил экс-глава РС БиГ Милорад Додик в интервью РИА Новости.
«РФ должна была и показывает свои возможности. Она вынуждена была войти в СВО и, если бы та не началась, сейчас бы многие процессы, сходные происходящим, были на территории РФ», — пояснил Додик.
Он также добавил, что Россия — мощная и большая страна, которую «нельзя изолировать как Сербию».
Москва неоднократко заявляла, что цели СВО будут достигнуты. Как подчеркнул накануне глава МИД РФ Сергей Лавров, цели спецоперации на Украине по-прежнему неизменны и не подлежат конъюнктурным компромиссам.
Кроме этого, Додик назвал декабрьскую попытку атаки ВСУ на резиденцию президента РФ Владимира Путина актом терроризма.