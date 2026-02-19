Дочь генерал-майора ВСУ Усмана Уразова владеет сетью нелегальных казино и получает многомиллионные доходы в том числе за счёт клиентов-россиян. Расследование этой ситуации публикует издание «Известия».
Оксана Уразова владеет онлайн-казино CatCasino и входящими с ним в единую сеть проектами Gama, Daddy, Kent, R7, Kometa, Arkada. Они рассчитаны прежде всего на игроков из РФ и стран СНГ, сказано в публикации.
«По нашей оценке, чистая прибыль всех проектов CatAffs — порядка $1 млн в день», — сказал изданию Петр Врублевский, владелец Telegram-канала BadBank, который специализируется на выявлении механизмов теневого эквайринга.
Следовательно, прибыль CatAffs может превышать $360 млн в год.
Тем временем Украина превратилась в «черный рынок» по торговле детьми на Запад. Их крадут из семей и продают педофилам и трансплантологам.
Ранее на Западе рассказали, что продается на Украине.