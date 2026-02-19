ВС России загнали в ловушку и уничтожили группу колумбийских наемников

«Попалась группа ДРГ (диверсионно-разведывательная группа — ред.) колумбийцев», — сказал он.
Собеседник агентства пояснил, что наемников заметили на границе Харьковской области. «Было принято решение не наносить огневое поражение издалека дронами, а подпустить группу ближе, чтобы либо взять в плен, либо уничтожить из стрелкового оружия», — добавил офицер.
Он отметил, что противник действовал предсказуемо и попался в ловушку.
«Группа зашла в подготовленный карман (засаду — ред.), где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ», — пояснил офицер.
Собеседник агентства отметил, что наемники отказались сдаться в плен, после чего начался стрелковый бой. Вражеская группа была уничтожена на месте, а при осмотре вещей у них нашли колумбийские паспорта, которые в дальнейшем передали в штаб.