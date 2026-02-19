Российские военные уничтожили колумбийских наемников в составе ВСУ на Харьковском направлении СВО. «Солдаты удачи» оказались в подстроенной ловушке и сдаваться в плен отказались. Об этом РИА Новости сообщил офицер мотострелкового подразделения с позывным «Добрыня».
ДРГ, состоящую из наемников, российские военные заметили еще на границе Харьковской области и решили попустить их поближе, а не бить по ним издалека дронами.
«Группа зашла в подготовленный карман, где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ», — пояснил офицер.
Колумбийцы отказались сдаваться в плен и в ходе стрелкового боя все были уничтожены.
По данным на конец прошлого года, в рядах Вооруженных сил Украины служат порядка 20 тысяч иностранных наемников. Причем из разных государств. При этом известно, что в ВСУ берут буквально всех подряд. В последнее время возросла доля людей, не имеющих боевого опыта, пожилых и ветеранов американской армии.
До этого российские военные обнаружили инструкцию для иностранных наемников ВСУ. Согласно одному из пунктов, если иностранцы хотят получить обещанные им деньги, стоит нанять адвоката.