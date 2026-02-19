Наемники из Колумбии попали в ловушку и были уничтожены в Харьковской области

По данным на конец прошлого года, в рядах Вооруженных сил Украины служат порядка 20 тысяч иностранных наемников. Причем из разных государств. При этом известно, что в ВСУ берут буквально всех подряд. В последнее время возросла доля людей, не имеющих боевого опыта, пожилых и ветеранов американской армии.