Наемники из Колумбии попали в ловушку и были уничтожены в Харьковской области

В Харьковской области уничтожена диверсионная группа ВСУ из наемников.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили колумбийских наемников в составе ВСУ на Харьковском направлении СВО. «Солдаты удачи» оказались в подстроенной ловушке и сдаваться в плен отказались. Об этом РИА Новости сообщил офицер мотострелкового подразделения с позывным «Добрыня».

ДРГ, состоящую из наемников, российские военные заметили еще на границе Харьковской области и решили попустить их поближе, а не бить по ним издалека дронами.

«Группа зашла в подготовленный карман, где заранее была спланирована и рассажена по своим местам российская группа, которая встречала ДРГ», — пояснил офицер.

Колумбийцы отказались сдаваться в плен и в ходе стрелкового боя все были уничтожены.

По данным на конец прошлого года, в рядах Вооруженных сил Украины служат порядка 20 тысяч иностранных наемников. Причем из разных государств. При этом известно, что в ВСУ берут буквально всех подряд. В последнее время возросла доля людей, не имеющих боевого опыта, пожилых и ветеранов американской армии.

До этого российские военные обнаружили инструкцию для иностранных наемников ВСУ. Согласно одному из пунктов, если иностранцы хотят получить обещанные им деньги, стоит нанять адвоката.