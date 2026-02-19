ПВО сбила четыре БПЛА над Ленинградской областью

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Четыре БПЛА уничтожено за ночь над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«Над Ленобластью этой ночью уничтожено четыре БПЛА. Благодарю за безопасность региона защитников ленинградского неба», — написал Дрозденко в Telegram-канале.
