ПВО сбила четыре БПЛА над Ленинградской областью

Силы ПВО сбили четыре БПЛА над Ленинградской областью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Четыре БПЛА уничтожено за ночь над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над Ленобластью этой ночью уничтожено четыре БПЛА. Благодарю за безопасность региона защитников ленинградского неба», — написал Дрозденко в Telegram-канале.

