Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Ленинградской областью сбиты четыре беспилотника

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что в ночь на 19 февраля над регионом сбиты четыре беспилотника.

Источник: РИА "Новости"

Есть ли пострадавшие или разрушения, господин Дрозденко не уточнил. Ранее он писал, что силы ПВО сбили несколько БПЛА в Киришском районе. Он добавлял, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Угроза атаки БПЛА в Ленинградской области действовала с 2:00 до 4:00 мск. Александр Дрозденко предупреждал, что скорость мобильного интернета может быть замедлена.

Узнать больше по теме
Биография Александра Дрозденко
Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
Читать дальше