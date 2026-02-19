Над Ленинградской областью сбиты четыре беспилотника

Есть ли пострадавшие или разрушения, господин Дрозденко не уточнил. Ранее он писал, что силы ПВО сбили несколько БПЛА в Киришском районе. Он добавлял, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.
Угроза атаки БПЛА в Ленинградской области действовала с 2:00 до 4:00 мск. Александр Дрозденко предупреждал, что скорость мобильного интернета может быть замедлена.
