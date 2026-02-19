Ричмонд
+13°
туман
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Ленобластью

Губернатор Дрозденко рассказал об отражении атаки беспилотников на Ленобласть.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ленобласти в ночь на четверг 19 февраля. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко.

Об опасности атаки БПЛА чиновник объявил в 2.07 (мск). Позже он информировал о том, что силы ПВО отражают атаку дронов и уже уничтожили несколько из них над Киришским районом.

«Над Ленобластью этой ночью уничтожено 4 БПЛА», — написал чиновник в Telegram-канале, поблагодарив за обеспечение безопасности защитников Ленинградского неба.

Накануне губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о последствиях атаки БПЛА в регионе. Он сообщил, что люди не пострадали при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область, при этом 22 дрона были уничтожены.

Тем временем в городе Великие Луки беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Экстренные службы работают в усиленном режиме.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше