Российские силы ПВО уничтожили четыре БПЛА над Ленобластью

Украинские военные предприняли попытку атаковать объекты на территории Ленобласти в ночь на четверг 19 февраля. Об этом информировал губернатор региона Александр Дрозденко.
Об опасности атаки БПЛА чиновник объявил в 2.07 (мск). Позже он информировал о том, что силы ПВО отражают атаку дронов и уже уничтожили несколько из них над Киришским районом.
«Над Ленобластью этой ночью уничтожено 4 БПЛА», — написал чиновник в Telegram-канале, поблагодарив за обеспечение безопасности защитников Ленинградского неба.
Накануне губернатор Смоленской области Василий Анохин рассказал о последствиях атаки БПЛА в регионе. Он сообщил, что люди не пострадали при атаке украинских беспилотников на Смоленскую область, при этом 22 дрона были уничтожены.
Тем временем в городе Великие Луки беспилотники нанесли удар по объектам гражданской инфраструктуры. Там загорелся резервуар с нефтепродуктами после атаки БПЛА. Экстренные службы работают в усиленном режиме.