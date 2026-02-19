Ричмонд
Богомаз: два человека пострадали в результате атаки БПЛА в Брянской области

ВСУ атаковали дронами Брянскую область, двое пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что два мирных жителя пострадали при атаке на регион беспилотниками ВСУ.

«В результате очередной массированной атаки реактивными БПЛА самолетного типа в селе Лопушь Выгоничского района, к сожалению, ранены два мирных жителя. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате атаки были повреждены пять частных домовладений, две машины, а также полностью сгорела баня. Богомаз подтвердил, что к ликвидации последствий привлечены оперативные службы. Этой же ночью губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что ВСУ предприняли попытку дронами атаковать регион. Тогда силы ПВО РФ ликвидировали четыре вражеских дрона в небе над ленинградской областью.

