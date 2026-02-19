Ричмонд
Хабаровский рядовой обратил ВСУшников в бегство и захватил средства связи

Во время штурма позиций украинских националистов военнослужащий первым заметил группу противника и немедленно открыл прицельный огонь.

Источник: Правительство Хабаровского края

Рядовой мотострелкового соединения Восточного военного округа Александр Анатольевич из Хабаровского края получил орден Мужества за проявленную храбрость при выполнении боевой задачи — он лично уничтожил три единицы живой силы и беспилотник врага, а также обеспечил беспрепятственный захват техники. Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.

Во время штурма позиций украинских националистов военнослужащий первым заметил группу противника. Он немедленно открыл прицельный огонь из стрелкового оружия и ликвидировал троих вражеских бойцов. Кроме того, Александр точным выстрелом сбил вражеский беспилотник-наблюдатель, благодаря чему лишил противника возможности корректировать артиллерийский огонь и следить за действиями штурмовой группы.

Благодаря решительным действиям рядового враг потерял боевой дух и вынужден был в спешке отступить, бросив на позициях значительную часть имущества. Штурмовая группа без потерь захватила оставленный боекомплект и средства связи противника. Эти трофеи пополнили запасы подразделения и позволили детально изучить тактику действий вражеских формирований.

Полученные материалы впоследствии активно использовались при решении других боевых задач. Умелые и самоотверженные действия Александра обеспечили успех всей операции. Поставленная перед группой задача была выполнена в полном объёме и в кратчайшие сроки.