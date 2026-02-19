Хабаровский рядовой обратил ВСУшников в бегство и захватил средства связи

Рядовой мотострелкового соединения Восточного военного округа Александр Анатольевич из Хабаровского края получил орден Мужества за проявленную храбрость при выполнении боевой задачи — он лично уничтожил три единицы живой силы и беспилотник врага, а также обеспечил беспрепятственный захват техники. Об этом сообщили в пресс-службе окружного штаба.