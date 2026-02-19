ВС РФ уничтожили пусковую площадку и места хранения дронов ВСУ под Черниговом

Российские военные «Искандером» уничтожили пусковую площадку и места хранения ударных дронов ВСУ дальнего действия в Черниговской области. Об этом со ссылкой на российские силовые структуры сообщает РИА Новости.
Отмечается, что итогом удара стало потеря украинскими военными более 90 беспилотников. Кроме того, было уничтожено до двух взводов личного состава операторов.
17 февраля ВС РФ высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотниками нанесли ответный удар по ряду объектов военно-промышленного комплекса, энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
До этого российская армия нанесла мощный удар по железнодорожным путям доставки оружия на Украину.