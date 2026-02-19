Ричмонд
Силы ПВО за ночь уничтожили 113 БПЛА ВСУ над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 113 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом 19 февраля сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что 50 беспилотников было ликвидировано над территорией Брянской области, 35 — над Смоленской областью, 12 — над Тверской областью, 10 — над Новгородской областью. Четыре дрона ликвидировали над территорией Ленинградской области и два — над Калужской областью.

Накануне силы ПВО сбили 120 украинских БПЛА над регионами России. Наибольшее количество было сбито над Брянской областью — 81 беспилотник. Еще 22 беспилотника были уничтожены над Смоленской областью, пять — над Курской и Новгородской областями. В Тверской области, Московском регионе и Калужской области сбили по два дрона. Один беспилотник был ликвидирован над Белгородской областью.

