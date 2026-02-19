Силы ПВО за ночь уничтожили 113 БПЛА ВСУ над регионами России

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что 50 беспилотников было ликвидировано над территорией Брянской области, 35 — над Смоленской областью, 12 — над Тверской областью, 10 — над Новгородской областью. Четыре дрона ликвидировали над территорией Ленинградской области и два — над Калужской областью.
Накануне силы ПВО сбили 120 украинских БПЛА над регионами России. Наибольшее количество было сбито над Брянской областью — 81 беспилотник. Еще 22 беспилотника были уничтожены над Смоленской областью, пять — над Курской и Новгородской областями. В Тверской области, Московском регионе и Калужской области сбили по два дрона. Один беспилотник был ликвидирован над Белгородской областью.