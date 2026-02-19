Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту: что стало причиной

РИА Новости: бригада наемников ВСУ снизила требования к возрасту из-за недобора.

Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Специальная латинская бригада» (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых на фоне дефицита боевиков. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, перуанский вербовщик СЛБ во время прямой трансляции в одной из социальных сетей сообщил, что допустимый возраст для кандидатов теперь составляет от 18 до 54 лет.

Ранее в публикациях на официальном аккаунте подразделения указывалось, что верхний возрастной предел для вступления ограничен 50 годами. Таким образом, возрастной порог был увеличен на четыре года.

Напомним, в январе этого года колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались выходить на позиции на участке Меловое — Хатнее в Харьковской области. Причиной такого поведения стало недовольство командованием украинской армии.

Ранее в силовых структурах сообщили, что с начала спецоперации российскими военными ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.