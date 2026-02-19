Подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Специальная латинская бригада» (СЛБ) снизило требования к возрасту вербуемых на фоне дефицита боевиков. Об этом пишет РИА Новости.
По данным агентства, перуанский вербовщик СЛБ во время прямой трансляции в одной из социальных сетей сообщил, что допустимый возраст для кандидатов теперь составляет от 18 до 54 лет.
Ранее в публикациях на официальном аккаунте подразделения указывалось, что верхний возрастной предел для вступления ограничен 50 годами. Таким образом, возрастной порог был увеличен на четыре года.
Напомним, в январе этого года колумбийские наемники ВСУ в первый же день отказались выходить на позиции на участке Меловое — Хатнее в Харьковской области. Причиной такого поведения стало недовольство командованием украинской армии.
Ранее в силовых структурах сообщили, что с начала спецоперации российскими военными ликвидировано не менее 750 наемников из Колумбии, которые участвовали в боевых действиях на стороне ВСУ.