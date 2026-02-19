Майор ВСУ организовывал побеги военных: «клиентам» предлагали транспортировку и инструктаж

Майор из Днепропетровской области Украины разработал схему побега военнослужащих из местных воинских частей. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.
Как говорится в сообщении, к организации схемы майор привлек «двух сообщников», которые отвечали за «транспортировку клиентов» и финансовые расчеты.
«Предлагали полный пакет услуг: инструктаж, мероприятия по конспирации, перемещение по территории Украины, дальнейшую организацию выезда в страны Европы», — сказано в сообщении ГБР.
Кроме того, «клиентам» разъясняли, как оформить статус беженца за границей. По данным ГБР, подозреваемые организовали побег военного из части Каменского района Днепропетровской области. Такая услуга обошлась ему в 14 тысяч долларов. Участник группы забрал солдата из части и доставил его в Днепропетровск, где тот передал первые 7 тысяч долларов, а остальные отдал перед пересечением границы.
Напомним, все больше украинцев, пытающихся избежать мобилизации, стараются нелегально перейти границу, чтобы сбежать в Румынию или Молдову. Все чаще происходят случаи, когда украинские граждане идут на отчаянный штурм границы в попытках прорваться напролом.