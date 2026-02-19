В Соцфонде Башкирии напомнили о помощи участникам СВО и членам их семей

Что включено в меры поддержки?
Денежные выплаты: ежемесячные пособия, пенсии. Медицинская помощь и лечение: санаторно-курортное лечение, медицинская реабилитация, бесплатные лекарства и проезд к местам лечения и отдыха. Технические средства реабилитации (ТСР). Пособия на детей.
Особое внимание уделяется следующим аспектам:
Увеличение страхового стажа: за один год участия в СВО ветеран получает два года стажа и пенсионные коэффициенты в двойном размере — 3,6 вместо 1,8. При наступлении инвалидности вследствие полученной военной травмы участники СВО могут получать вторую пенсию. При приобретении таких изделий, как кресла-коляски, протезы и слуховые аппараты с использованием электронного сертификата ветераны СВО могут рассчитывать на доплату из средств фонда «Защитники Отечества».
Поддержка семей:
Беременные жены военнослужащих, служащих по призыву или мобилизации, получают единовременную выплату в размере 51 812,40 рублей. До трёхлетнего возраста ребёнок военнослужащего получает ежемесячное пособие в размере 22 205,30 рублей.
За дополнительной информацией можно обратиться по номеру единого контакт-центра: 8−800−100−00−01.
Ранее сообщалось, что всего в Башкирии для военнослужащих и их семей действуют 54 меры поддержки.