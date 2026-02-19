Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Соцфонде Башкирии напомнили о помощи участникам СВО и членам их семей

В 2026 году отделение Социального фонда России по Башкортостану продолжает оказывать широкий спектр мер социальной поддержки участникам спецоперации, а также членам их семей.

Что включено в меры поддержки?

Денежные выплаты: ежемесячные пособия, пенсии. Медицинская помощь и лечение: санаторно-курортное лечение, медицинская реабилитация, бесплатные лекарства и проезд к местам лечения и отдыха. Технические средства реабилитации (ТСР). Пособия на детей.

Особое внимание уделяется следующим аспектам:

Увеличение страхового стажа: за один год участия в СВО ветеран получает два года стажа и пенсионные коэффициенты в двойном размере — 3,6 вместо 1,8. При наступлении инвалидности вследствие полученной военной травмы участники СВО могут получать вторую пенсию. При приобретении таких изделий, как кресла-коляски, протезы и слуховые аппараты с использованием электронного сертификата ветераны СВО могут рассчитывать на доплату из средств фонда «Защитники Отечества».

Поддержка семей:

Беременные жены военнослужащих, служащих по призыву или мобилизации, получают единовременную выплату в размере 51 812,40 рублей. До трёхлетнего возраста ребёнок военнослужащего получает ежемесячное пособие в размере 22 205,30 рублей.

За дополнительной информацией можно обратиться по номеру единого контакт-центра: 8−800−100−00−01.

Ранее сообщалось, что всего в Башкирии для военнослужащих и их семей действуют 54 меры поддержки.