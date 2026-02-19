В Соцфонде Башкирии напомнили о помощи участникам СВО и членам их семей

Увеличение страхового стажа: за один год участия в СВО ветеран получает два года стажа и пенсионные коэффициенты в двойном размере — 3,6 вместо 1,8. При наступлении инвалидности вследствие полученной военной травмы участники СВО могут получать вторую пенсию. При приобретении таких изделий, как кресла-коляски, протезы и слуховые аппараты с использованием электронного сертификата ветераны СВО могут рассчитывать на доплату из средств фонда «Защитники Отечества».