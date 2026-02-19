Объявлено о прощании с молодым командиром стрелкового взвода из-под Омска

По данным Администрации Усть-Ишимского района Омской области, в четверг, 19 февраля 2026 года, в селе Большая Тебендя в последний путь провожают Эдуарда Альмухаметова. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции на 21-м году жизни, уточняется в официальной публикации.