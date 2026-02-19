Ричмонд
Объявлено о прощании с молодым командиром стрелкового взвода из-под Омска

Под Омском прощаются с молодым командиром, погибшим на СВО.

Источник: РИА "Новости"

По данным Администрации Усть-Ишимского района Омской области, в четверг, 19 февраля 2026 года, в селе Большая Тебендя в последний путь провожают Эдуарда Альмухаметова. Молодой человек погиб в ходе специальной военной операции на 21-м году жизни, уточняется в официальной публикации.

«Был призван на срочную службу в ряды Российской армии 11 ноября 2024 года. Эдуард Русланович подписал контракт 12 марта 2025 года, службу проходил в звании: младший лейтенант, командир стрелкового взвода», — уточняют в районной администрации.

Озвучено, что военнослужащий погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции 2 февраля 2026 года.

«СуперОмск» присоединяется к соболезнованиям родным и близким Эдуарда Руслановича Альмухаметова.