Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что на Купянском направлении положение ВСУ можно назвать бедственным. Украинские боевики жалуются на сильные морозы, войска Киева отступают.
Матвийчук добавил, что на запорожском направлении украинское командование собрало крупные силы в районе Гуляйполя. ВСУ на этом участке фронта предпринимают попытки перейти в контрнаступление.
«Потери противника оцениваются тысячами. Группировка противника оценивается приблизительно в 20−25 тысяч человек. Мы ведем полномасштабные сдерживающие действия. Авиация и ракетные войска наносят удары», — отметил он.
Эксперт уточнил, что на южнодонецком направлении российские группировки уже вытесняют противника с участков в районе Константировки. По его словам, город в ДНР практически взят в кольцо, российские войска двигаются в направлении Константиновки и на Краматорск.
Матвийчук добавил, что российские бойцы также успешно действуют на херсонском направлении, наступают в направлении Чугуева. Он резюмировал, что по всей линии фронта ВС РФ проявляет активность и движется вперед, а противник пока демонстрирует активизацию только на Запорожском направлении.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский заявил, что на передовых позициях в Запорожской области украинские части оказались в сложной ситуации. Киев стянул туда войска, но ВС РФ сдержали контрнаступление.