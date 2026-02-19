Ричмонд
Бойцы «Южной» группировки улучшили положение по переднему краю в зоне СВО

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 115 военнослужащих за сутки в зоне ответственности «Южной» группировки войск, сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Кондратовка, Константиновка и Артема Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 115 военнослужащих, девять автомобилей и два артиллерийских орудия, в том числе одно иностранного производства. Уничтожены склад боеприпасов и четыре склада материальных средств», — говорится в сводке.