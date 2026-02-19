ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Береза, Михайловка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Верхняя Писаревка, Колодезное, Ветеринарное, Анискино и Терновая Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.