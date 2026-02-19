Ричмонд
ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий «Севера»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 220 боевиков в зоне действий российской группировки войск «Север», сообщило в четверг министерство обороны РФ.

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Береза, Михайловка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Верхняя Писаревка, Колодезное, Ветеринарное, Анискино и Терновая Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.

«Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств», — отмечает МО РФ.