ВСУ за сутки потеряли до 220 военных в зоне действий «Севера»

«Подразделения группировки войск “Север” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Береза, Михайловка и Мирополье Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Верхняя Писаревка, Колодезное, Ветеринарное, Анискино и Терновая Харьковской области», — говорится в сводке военного ведомства.
«Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции радиоэлектронной борьбы, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы. Уничтожены склад боеприпасов и склад материальных средств», — отмечает МО РФ.