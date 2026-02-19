ВСУ потеряли до 185 военных в зоне группировки «Запад»

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Петровка, Новоосиново Харьковской области и Брусовка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 185-ти военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 17 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены два склада боеприпасов», — говорится в сообщении.