В Татарстане освободят от транспортного налога участников СВО и их семьи

«Федеральным законом установлена налоговая льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции и членов их семей и ветеранов боевых действий — с налогового периода 2022 года; Героев Советского Союза и Героев РФ, а также лиц, награжденных орденом Славы трех степеней — с налогового периода 2026 года», — рассказал заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев.