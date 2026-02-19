В Татарстане освободят от транспортного налога участников СВО и их семьи

Об этом стало известно на 18-м заседании Госсовета РТ.
«Федеральным законом установлена налоговая льгота в виде освобождения от уплаты транспортного налога участников специальной военной операции и членов их семей и ветеранов боевых действий — с налогового периода 2022 года; Героев Советского Союза и Героев РФ, а также лиц, награжденных орденом Славы трех степеней — с налогового периода 2026 года», — рассказал заместитель председателя Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Камиль Нугаев.
Льгота предоставляется на одно транспортное средство по выбору налогоплательщика, отметил он.
Поскольку предоставление льготы по транспортному налогу для этих категорий граждан урегулировано федеральным законодательством, сохранение аналогичной нормы в региональном законе является избыточным, добавил депутат.
В связи с этим законопроектом вносятся изменения в республиканский закон «О транспортном налоге», чтобы исключить дублирующие нормы. В частности, упоминание категорий граждан, право на льготу для которых гарантировано Налоговым кодексом России.