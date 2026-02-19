Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Востока»

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 375 военнослужащих в зоне действия группировки «Восток», сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Противник потерял до 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении военного ведомства.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны.

«Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воскресенка, Комсомольское, Воздвижевка, Самойловка, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области, Великомихайловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше