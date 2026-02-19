Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий «Востока»

«Противник потерял до 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины реактивной системы залпового огня, в том числе пусковую установку реактивной системы залпового огня Vampire чешского производства, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении военного ведомства.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, добавили в Минобороны.
«Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, трех десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Воскресенка, Комсомольское, Воздвижевка, Самойловка, Барвиновка, Верхняя Терса Запорожской области, Великомихайловка, Александровка и Покровское Днепропетровской области», — отметили в министерстве обороны.