Подразделения «Центра» заняли более выгодные рубежи в зоне СВО

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Российские подразделения группировки войск «Центр», заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 350 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Анновка, Белозерское, Новоалександровка, Сергеевка, Водянское Донецкой народной республики, Новопавловка, Гавриловка и Райполе Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей», — говорится в сообщении российского военного ведомства.