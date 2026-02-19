Ричмонд
+11°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. ВС РФ нанесли поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.