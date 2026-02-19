ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры, используемым ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах», — говорится в сообщении оборонного ведомства.