Эксперт раскрыл роль бомбардировщиков Ту-22М3 на СВО

Собеседник NEWS.ru уточнил, что сейчас, когда у противника появились средства ПВО дальностью 200−300 км, бомбардировщику лучше избегать приближения к линии боевого соприкосновения. Эксперт уточнил, что Ту-22М3 также может стать целью для зенитно-ракетных комплексов противника или истребительной авиации.
«Во всем остальном этот бомбардировщик достаточно хороший, отвечающий требованиям завтрашнего дня», — отметил Кнутов.
Он уточнил, что Ту-22М3 не предназначен для прорыва противовоздушной обороны, хотя характеристики самолета, в том числе изменяемая геометрия крыла, позволяют летать на малых высотах и огибать возвышенности. Военный эксперт добавил, что бомбардировщик обладает высокой маневренностью и подходит для выполнения тактических операций против ВСУ.
В январе российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет в воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолеты провели в небе более пяти часов.