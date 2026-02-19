Эксперт раскрыл роль бомбардировщиков Ту-22М3 на СВО

Он уточнил, что Ту-22М3 не предназначен для прорыва противовоздушной обороны, хотя характеристики самолета, в том числе изменяемая геометрия крыла, позволяют летать на малых высотах и огибать возвышенности. Военный эксперт добавил, что бомбардировщик обладает высокой маневренностью и подходит для выполнения тактических операций против ВСУ.