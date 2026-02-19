Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 19 февраля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 19 февраля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Группировка «Север» заняла новые рубежи

Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре украинские бригады в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад в районах шести населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение

Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Петровка, Новоосиново Харьковской области и Брусовка ДНР.

В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 185 боевиков, танк, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Кондратовка, Константиновка и Артема ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 115 человек. Также противник лишился девяти автомобилей, двух артиллерийских орудий, склада боеприпасов и четырех складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 350 человек

За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Анновка, Белозерское, Новоалександровка, Сергеевка, Водянское ДНР, Новопавловка, Гавриловка и Райполе Днепропетровской области.

Потери украинской стороны: порядка 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.

«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и двум штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области и трех населенных пунктов Днепропетровской области.

Противник потерял порядка 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины РСЗО, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.

«Днепр» улучшил тактическое положение

Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам в районах населенных пунктов Любимовка, Щербаки и Орехов Запорожской области.

«Уничтожены до 20 военнослужащих, пять автомобилей и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • две управляемые авиационные бомбы;
  • 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 301 БПЛА самолетного типа.