Группировка «Север» заняла новые рубежи
Подразделения «Северной» группировки атаковали четыре украинские бригады в районах четырех населенных пунктов Сумской области, а также шесть бригад в районах шести населенных пунктов Харьковской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 15 автомобилей, шесть артиллерийских орудий, две станции РЭБ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, склад боеприпасов и склад материальных средств.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение
Российские бойцы нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Лесная Стенка, Петровка, Новоосиново Харьковской области и Брусовка ДНР.
В зоне ответственности группировки потери противника составили: порядка 185 боевиков, танк, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, три артиллерийских орудия, два склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют ВСУ в ДНР
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Белокузьминовка, Кондратовка, Константиновка и Артема ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 115 человек. Также противник лишился девяти автомобилей, двух артиллерийских орудий, склада боеприпасов и четырех складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» достигли 350 человек
За сутки подразделения «Центра» атаковали семь бригад и штурмовой полк ВСУ в районах населенных пунктов Анновка, Белозерское, Новоалександровка, Сергеевка, Водянское ДНР, Новопавловка, Гавриловка и Райполе Днепропетровской области.
Потери украинской стороны: порядка 350 военнослужащих, три боевые бронированные машины и восемь автомобилей.
«Восток» продвигается в Запорожской и Днепропетровской областях
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение пяти бригадам и двум штурмовым полкам в районах шести населенных пунктов Запорожской области и трех населенных пунктов Днепропетровской области.
Противник потерял порядка 375 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, 13 автомобилей, две боевые машины РСЗО, два артиллерийских орудия и станцию РЭБ.
«Днепр» улучшил тактическое положение
Бойцы «Днепра» нанесли удар трем бригадам в районах населенных пунктов Любимовка, Щербаки и Орехов Запорожской области.
«Уничтожены до 20 военнослужащих, пять автомобилей и склад материальных средств», — сообщает Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по хранилищу горючего, объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 156 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- две управляемые авиационные бомбы;
- 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 301 БПЛА самолетного типа.