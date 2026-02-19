На СВО погиб Денис Костромитин из Волгоградской области

В Волгоградскую область пришла печальная новость: Камышин потерял одного из своих жителей. В ходе специальной военной операции трагически погиб Денис Костромитин, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Он мужественно встал на защиту Родины и с честью исполнил свой воинский долг.