На СВО погиб Денис Костромитин из Волгоградской области

Администрация Камышина выразила соболезнования семье героя, отдавшего жизнь за Родину.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградскую область пришла печальная новость: Камышин потерял одного из своих жителей. В ходе специальной военной операции трагически погиб Денис Костромитин, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Он мужественно встал на защиту Родины и с честью исполнил свой воинский долг.

Администрация Камышина выразила глубокие соболезнования семье и всем близким Дениса. В официальном сообщении подчеркивается, что это невосполнимая утрата, и город скорбит вместе с родными павшего героя. Денис Костромитин проявил истинный героизм, защищая интересы страны. Его подвиг навсегда останется в памяти земляков.