Военный эксперт рассказал, как вычисляют подземные объекты ВСУ

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что на Донбассе, где традиционно была развита угольная добыча, много подземных объектов, например шахт, которые переоборудованы украинской армией. «Эти заглубленные объекты используются и как госпитали, и как склады, центры управления», — объяснил Матвийчук.
Военный эксперт добавил, что сейчас ВС России наступают на Краматорск и Славянск, где расположено много как мелких шахт, так и глубоких, которые также эксплуатируют военные украинской армии.
Матвийчук отметил, что российские военные определяют подземные объекты ВСУ благодаря технологическим картам, а также разведке, определяющей местонахождение радиоисточников. Таким образом находят точки сосредоточения техники и боевиков, районы постоянной активности противника.
Ранее сообщалось, что ВСУ активно используют промышленную зону Краматорска для укрытий. Краматорск — крупный центр тяжелого машиностроения, его предприятия служат стратегическими точками в текущих боях. В промышленной зоне города имеются подземные резервные цеха. На предприятиях, сохранившихся с советских времен, предусмотрены несколько бомбоубежищ, в которых сейчас укрывается противник.