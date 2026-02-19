Ричмонд
Военный эксперт рассказал, как вычисляют подземные объекты ВСУ

ВСУ имеют множество подземных объектов, располагающихся в шахтах, подземных бункерах. Их местоположение российские военные определяют по архивным картам и данным разведки. Об этом военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал изданию «Лента.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что на Донбассе, где традиционно была развита угольная добыча, много подземных объектов, например шахт, которые переоборудованы украинской армией. «Эти заглубленные объекты используются и как госпитали, и как склады, центры управления», — объяснил Матвийчук.

Военный эксперт добавил, что сейчас ВС России наступают на Краматорск и Славянск, где расположено много как мелких шахт, так и глубоких, которые также эксплуатируют военные украинской армии.

Матвийчук отметил, что российские военные определяют подземные объекты ВСУ благодаря технологическим картам, а также разведке, определяющей местонахождение радиоисточников. Таким образом находят точки сосредоточения техники и боевиков, районы постоянной активности противника.

Ранее сообщалось, что ВСУ активно используют промышленную зону Краматорска для укрытий. Краматорск — крупный центр тяжелого машиностроения, его предприятия служат стратегическими точками в текущих боях. В промышленной зоне города имеются подземные резервные цеха. На предприятиях, сохранившихся с советских времен, предусмотрены несколько бомбоубежищ, в которых сейчас укрывается противник.