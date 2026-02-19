11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

«В период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 — над акваторией Азовского моря, 7 — над акваторией Черного моря, 4 — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.
Кроме того, 12 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, один — а над Белгородской областью.
В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 — над Смоленской, 12 — над Тверской, 10 — над Новгородской, четыре — над Ленинградской и два — над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.