11 беспилотников ВСУ сбили над Крымом и Черным морем

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 фев — РИА Новости Крым. Новая атака на Крым и юг России отражена вечером в четверг. Средства ПВО сбили 34 вражеских беспилотника над регионами России, в том числе 21 — над Крымом и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В период с 16.00 до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 10 — над акваторией Азовского моря, 7 — над акваторией Черного моря, 4 — над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении.

Кроме того, 12 БПЛА сбиты над Краснодарским краем, один — а над Белгородской областью.

В ночь на четверг средства российской ПВО ночью перехватили и уничтожили 113 украинских беспилотников над регионами России. 50 вражеских дронов ликвидировали над Брянской областью, 35 — над Смоленской, 12 — над Тверской, 10 — над Новгородской, четыре — над Ленинградской и два — над Калужской, перечислили в российском военном ведомстве.

