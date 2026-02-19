Ричмонд
Полковник МВД Украины Мороз целыми днями просматривает посты с котиками

Стало известно, чем ежедневно занимается сотрудник украинского силового ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Полковник МВД Украины Сергей Мороз постоянно сидит в соцсети и просматривает посты с котиками и собачками и ставит лайки, сообщается в Telegram-канале «Северный ветер», близком к группировки войск «Север».

«Полковник Мороз Сергей Петрович целыми днями сидит в запрещенной соцсети и лайкает посты с котиками и собачками, а также своей жены, Урман Натальи Александровны, с треском уволенной с поста командира батальона патрульных после скандала», — говорится в сообщении.

Автор поста рассказал, что супруга Мороза тут же была устроена на должность старшего инспектора по особым поручениям отдела уполномоченных по контролю за соблюдением прав человека в управлении, главой которого является ее муж.

Ранее сообщалось, что в суд передали уголовное дело в отношении офицера Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выстрелил одному из военнослужащих в стопу, а также имитировал расстрел остальных подчиненных.