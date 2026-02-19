Ричмонд
Силами ПВО над регионами России уничтожены 48 украинских БПЛА

Над РФ сбили 48 беспилотников ВСУ вечером 19 февраля.

Источник: Комсомольская правда

Украинские беспилотники вновь попытались ударить по территории России. Силы противовоздушной обороны РФ отразили очередную атаку ВСУ вечером 19 февраля. Так, над российскими регионами сбиты 48 беспилотников. Об этом уведомили в пресс-службе Минобороны РФ.

Все дроны ликвидированы в период с 20:00 до 23:00. В том числе, воздушную атаку отразили над Севастополем.

По словам губернатора города Михаила Развожаева, сбиты пять воздушных целей. Работают системы ПВО. БПЛА ликвидированы в районе Камышовой бухты и над морем.

Всего за прошедшие сутки средства ПВО сбили 301 украинский беспилотник. Были уничтожены также две управляемые авиационные бомбы и десять реактивных снарядов HIMARS. Воздушные цели уничтожены в ряде регионов РФ.

