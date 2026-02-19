МАГАТЭ заявило об отключении резервной ЛЭП «Ферросплавная-1» от ЗАЭС

Резервную линию электропередачи «Ферросплавная-1» отключили от Запорожской атомной электростанции 10 февраля. Теперь ее питает только российская ЛЭП «Днепровская». Так заявили в пресс-службе МАГАТЭ.
Утверждается, что резервную ЛЭП отключили из-за сообщения о военных действиях вблизи распределителя. Однако ЗАЭС продолжает работу.
«Несмотря на наличие [линии], станция продолжает питаться 750-киловольтной Днепровской ЛЭП, которая в настоящее время выполняет все функции, необходимые для обеспечения ядерной безопасности», — говорится в сообщении.
Как сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, ВСУ продолжают наносить удары вблизи Запорожской атомной электростанции. Обстановка остается напряженной.