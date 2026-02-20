«Что касается Южной группировки войск, то в 2025 году ее подразделениями освобождено 49 населенных пунктов, в том числе мощные укрепрайоны противника — Курахово, Часов Яр и Северск. В настоящее время ведутся бои за Константиновку. Более половины территории города контролируется российскими войсками. Также соединения и воинские части группировки наступают на широком фронте от Северска в направлении Славянска», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
Генштаб ВС РФ: Южная группировка войск наступает на Славянск
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Группировка войск «Южная» наступает на широком фронте от Северска в направлении Славянска, контролирует половину территории города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
