«По поручению верховного главнокомандующего [Владимира Путина] в вооруженных силах продолжается формирование нового рода войск — войск беспилотных систем. Кроме того, в соединениях и воинских частях общевойсковых армий постоянно совершенствуется структура подразделений БПЛА и ведется беспрерывная работа с промышленностью и народным ОПК по насыщению войск всем необходимым спектром робототехнических комплексов различного назначения и базирования», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».
Генштаб: ВС РФ продолжают формировать войска беспилотных систем
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы продолжают формирование нового рода войск, связанных с беспилотными системами. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
